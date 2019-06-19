الجار الله : زيارة امير الكويت الى العراق تاتي في اطار العلاقات الاخوية المتميزة

2019/06/19 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ان زيارة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الى العراق اليوم تنطوي على أبعاد مهمة ودلالات حيوية، لافتا إلى أنها ستمثل فرصة لبحث تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وحسم الملفات العالقة بينهما .وقال الجار الله بحسب وكالة الانباء الكويتية ” كونا ” ان ما يضاعف اهمية […]

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