امير الكويت يصل الى بغداد

2019/06/19 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الى العاصمة بغداد قبل ظهر اليوم امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في زيارة رسمية على راس وفد رفيع المستوى.وكان باستقبال امير الكويت رئيس الجمهورية برهم صالح وعدد من المسؤولين.

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