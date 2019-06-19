2019/06/19 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الاربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في ‏زيارة رسمية.‏ وذكر مصدر في رئاسة الجمهورية لـ” خطوة برس” ان “الصباح وصل صباح اليوم، إلى ‏العاصمة بغداد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على ‏الساحة الإقليمية”.‏ وأضاف أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل امير دولة الكويت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يستقبل أمير الكويت بمطار بغداد وكالة خطوة برس.

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