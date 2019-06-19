مكتب الحداد يوضح سبب عدم تواجد العلم العراقي خلال لقائه مع وزير الخارجية الايراني في طهران

2019/06/19 | 11:23

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بغداد اليوم_ بغداد

أصدر مكتب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الاربعاء (19 حزيران 2019)، بيانا يوضح فيه سبب عدم تواجد العلم العراقي خلال لقائه مع وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، في طهران.

وذكر الحداد في البيان، أن "ما جرى بالأمس الثلاثاء 18/6/2019 من مراسيم إستقبال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية السيد جواد ظريف لوفد من مجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية الإسلامية فقط دون العلم العراقي".

واضاف البيان أن "رئيس الوفد طالب بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزارة الخارجية الإيراني"، مبينا أنه "تم الرد بشكل رسمي من الجانب الإيراني على استفسار الوفد".

وتابع أن "البرتوكول المعمول به لدى الجمهورية الإسلامية في مراسيم الاستقبال وجود العلم البلد مع النظراء فقط وليس مع الأعلى أو الأدنى"، مشيرا الى أنه "بما أن اللقاء كان بين نائب رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية الإيراني، عليه فإن العلم يكون للبلد المضيف فقط".

ولفت البيان الى أن " العلم العراقي كان موجودا في اللقاءات الرسمية للوفد العراقي مع الجانب الإيراني".

بغداد اليوم - بغداد

وصل امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح الى بغداد ـ الاربعاء 19 حزيران 2019 ، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري.

واعلنت رئاسة الجمهورية العراقية ان " الرئيس برهم صالح استقبل امير الكويت فور وصوله الى بغداد",

بغداد اليوم - متابعة

قال حامد بعيدي نجاد سفير إيران في بريطانيا، الأربعاء، 19 حزيران، 2019، إن الأمور تتجه صوب مواجهة مباشرة مع واشنطن، فيما دعا الإدارة الأمريكية إلى عدم التقليل من شأن عزم الإيرانيين على حد تعبيره.

وذكر بعيدي في تصريح تابعته (بغ

بغداد اليوم_ متابعة

علق نواب كويتيون، الاربعاء (19 حزيران 2019)، على زيارة امير البلاد صباح الأحمد الجابر الى العراق، مبينين أنها تمهد الطريق لإغلاق الملفات العالقة بين البلدين.

وقال النائب الكويتي صلاح خورشيد، إن "زيارة سمو الامير الى الع

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