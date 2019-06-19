2019/06/19 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلاقة بين الوجود العسكري الاميركي في اي مكان بالعالم، وانعدام الامن في ذلك المكان، باتت علاقة ملازمة، وهذه الملازمة طبيعية، نظرا لحاجة التواجد الا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليد الأميركية تعبث بأمن العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليد الأميركية تعبث بأمن العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).