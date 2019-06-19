2019/06/19 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مكتب نائب رئيس البرلمان بشير الحداد، الاربعاء، توضيحا بشأن ما جرى امس من مراسيم استقباله بايران وعدم وجود العلم العراقي.

وقال المكتب في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "بخصوص ماجرى بالأمس الثلاثاء من مراسيم إستقبال وزير خارجية إيران جواد ظريف لوفد من مجلس النواب برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية الإسلامية فقط دون العلم العراقي، حيث طالب رئيس الوفد بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزراة الخارجية الإيراني، تم الرد بشكل رسمي من الجانب الإيراني على استفسار الوفد".

واضاف ان "التوضيح تضمن هو ان البرتوكول المعمول به لدى الجمهورية الإسلامية في مراسيم الاستقبال وجود علم البلد مع النظراء فقط وليس مع الأعلى أو الأدنى، وبما أن اللقاء كان بين نائب رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية الإيراني، عليه فإن العلم يكون للبلد المضيف فقط".وتابع ان "العلم العراقي كان موجودا في اللقاءات الرسمية للوفد العراقي مع الجانب الإيراني".يذكر ان نائب رئيس البرلمان بشير الحداد زار يوم امس العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد برلماني، وبحث مع المسؤولين هناك تطورات العلاقات بين البلدين والازمة السياسية التي تشهدها ايران وامريكا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب بشير الحداد يصدر توضيحا بشأن ما جرى امس من مراسيم استقباله بايران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب بشير الحداد يصدر توضيحا بشأن ما جرى امس من مراسيم استقباله بايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).