2019/06/19 | 11:26

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رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل أمير الكويت والوفد المرافق له

بغداد/...استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، امير الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح في مطار بغداد الدولي.

ووصل الصباح برفقة وفد وزاري العاصمة بغداد ، للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاجراء مباحثات بين بغداد والكويت لانهاء المشاكل العالقة بين الجانبين .

ووفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فأن "الزيارة تأتي في إطار مساع للتقارب وتصفية المشاكل العالقة بين البلدين، وبعد زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للكويت أواخر ايار الماضي".

ومن المقرر، أن "يلتقى أمير الكويت رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي؛ لبحث تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة".

وتعد زيارة أمير الكويت للعراق هي الثانية منذ غزو نظام صدام لبلاده قبل نحو 3 عقود، إذ كانت الأولى في عام 2012 عندما شارك أمير الكويت في القمة العربية المنعقدة في العراق آنذاك.

وفي 23 ايار الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي زيارة للكويت، وقال إن حكومته تعمل على تصفير المشاكل بين البلدين.

كما زار وفد عراقي يضم 15 مسؤولاً الكويت في 12 ايار الماضي، برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، لرئاسة اجتماع اللجنة الوزاريَّة العراقية الكويتية المُشترَكة.انتهى 1

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