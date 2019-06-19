2019/06/19 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في مطار بغداد الدولي.وبحسب مصدر في رئاسة الجمهورية فان “الصباح وصل صباح اليوم إلى ‏العاصمة بغداد، وكان في استقباله بمطار بغداد رئيس الجمهورية برهم صالح”.وأضاف أن “المراسم الرسمية ستجرى في وقت لاحق بقصر السلام”.‏ يشار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمير الكويت يصل العاصمة بغداد المركز الخبري الوطني.

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