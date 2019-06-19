English | كوردى

شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - معرض فني تشكيلي للعراقيين المغتربين في الاردن


شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - معرض فني تشكيلي للعراقيين المغتربين في الاردن
2019/06/19 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: Tju61VD0kwo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - معرض فني تشكيلي للعراقيين المغتربين في الاردن) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - معرض فني تشكيلي للعراقيين المغتربين في الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).

كامل التفاصيل في: قناة العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا