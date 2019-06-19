2019/06/19 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الاربعاء، عن تشغيل المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية “الكرابلة” بطاقة 1000 مكعب في الساعة، مشددا على ان البغداديين بدأوا يتلمسون ثمار حملة (خدمة بغداد شرف لنا).وقال الجزائري، خلال حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية”الكرابلة”، بحسب بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المشروع انطلق وبدأ التشغيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يعلن تشغيل المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية “الكرابلة”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يعلن تشغيل المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية “الكرابلة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).