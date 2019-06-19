أمير الكويت يصل العاصمة بغداد

2019/06/19 | 11:30

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بغداد :سومر نيوز

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح في مطار بغداد ...

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