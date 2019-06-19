نائب عنها : بغداد بحاجة الى مليون وحدة سكنية

2019/06/19 | 11:30

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بغداد :سومر نيوز

كشف محافظ بغداد السابق ، عضو لجنة الخدمات النيابية عن ائتلاف دولة القانون ، عطوان العطواني ، عن حاج...

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