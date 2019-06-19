ثلاث هجمات صاروخية تستهدف مواقع تضم أميركيين خلال 72 ساعة

2019/06/19 | 11:30

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ووفقا لمسؤولين عراقيين في البصرة تحدث أحدهم عبر الهاتف من موقع سقوط الصاروخ في قضاء الزبير، جنوب غربي البصرة، حيث فرضت ق...

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