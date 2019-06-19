2019/06/19 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء إنها لن تمدد مهلة الـ 60 يوماً، لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي.وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، عباس كمالوندي، أن “مهلة الستين يوما غير قابلة للتمديد وسننفذ الخطوة التالية”.وكانت طهران قد أمهلت يوم 8 مايو الماضي، الموافق للذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران ترفض تمديد المهلة الـممنوحة للاتحاد الأوروبي لخفض التزامها بالاتفاق النووي النعيم نيوز.

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