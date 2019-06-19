2019/06/19 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقال أن صورة واحدة قد تعادل ألف كلمة، وبالنسبة إلى رصد ذوبان الجليد في جزيرة غرينلاند المتجمدة، فإن ما التقطه أحد علماء الأرصاد الجوية الدنماركية ليس مجرد صورة وإنما دليل على أن التغير المناخي قد بدأ بالفعل في إحداث أثر مخيف.فقد التقط الباحث الدنمركي ستيفين أم سولين صورة لكلاب تجر مزلجة جليدية لكن ليس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلاب تمشي على الماء صورة نادرة تنذر بمستقبل مرعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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