بالوثائق.. الموسوي يخاطب النزاهة والإدعاء العام بشأن 21 ملف فساد أرسلها قبل 6 أشهر

2019/06/19 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

19/06/2019

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(المستقلة) … خاطب النائب عن سائرون جواد الموسوي، الإدعاء العام وهيئة النزاهة بشأن 21 ملف فساد خاطب الجهتين بخصوصهما قبل أكثر من 6 أشهر.

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