القائد العام يأمر بتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ

2019/06/19 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قالت خلية الإعلام الأمني اليوم الأربعاء إن القائد العام للقوات المسلحة أمر بتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ الأخيرة في بغداد والمحافظات.وقال بيان رسمي للخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه “تنفيذا لماجاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر يوم 18 حزيران 2019، كلفت قيادة العمليات المشتركة جميع الاجهزة

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