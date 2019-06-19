2019/06/19 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القائد العام يكلف العمليات المشتركة بتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ الأخيرة في بغداد والمحافظات

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