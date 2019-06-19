2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالامير_الركابي ابراهيمية بلا نبوه"أ"/"التحوليّة" والماركسية واليسار الشرق متوسطي/6 عبدالاميرالركابي ظلت البشرية وعلى قدر ماعاشت وتسنى لها اعقال شؤونها المختلفة، عاجزة عن اماطة اللثام عن ظاهرة "المجتمعية التي لاتتجسد ارضويا"، ولان العقل والعالم قد ظلا خاضعين لهيمنة المنظور الأحادي، فلقد اسقطت من الاعتبار الحقيقة الازدواجية الانشطارية المجتمعية بصفتها الظاهرة الأكبر، والابرز على مستوى المعمورة، وأكثرها......

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