عبد الغني سلامه - المسيح المخلّص، والمهدي المنتظر، وحروب نهاية التاريخ

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه ظهور المسيح في آخر الزمان، أو المسيا، أو الغائب، أو المرجع، أو المهدي، وسائر هذه الأسماء تعود إلى ذلك النبيّ الذي ينتظره المؤمنون منذ زمن بعيد، ولكن، كل طائفة تنتظره لهدف مختلف..المؤمنون عامة ينتظرونه ليخلصهم من شقائهم وعذاباتهم، وليملأ الأرض عدلا ورحمة، بعد أن امتلأت ظلما وجورا..اليهود، من لا يعترفون بالمسيح، ما زالوا ينتظرون مسيحا آخر، تحدثت عنه التوراة! بعض المسيحيين يعتقدون أن المسيح......

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