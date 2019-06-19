حسن الشرع - حملة انصاف قابيل

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_الشرع لاحظت منذ مدة غير قايلة ان كثيرا من المغردين والفيسبوكيين يميلون الى الالتزام المطلق بالنشر ذو الطبيعية الدينية حتى وان كان الموضوع لايمت بصلة الى الدين..في يوم ما دخلت في حوار مع احدهم وفي يوم اخر احداهن ..الرجل حاول تنبي رأيا مفاده ان الدين هو كالسياسة يجدله مكانا في كل شى واي شيء أنى كنا وكيفما اصبحنا وهو في الواقع وكما ارى كان مشوشا بطريقة لاتمكنه من فضل ما هو ديني وما هو اخللاقي وحتى ما هو س......

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