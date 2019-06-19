مجلس الاعمال الوطني العراقي يدعو إلى أصدار(LC – BG) لتنشيط الاقتصاد العراقي

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار إلى، زيادة معدلات استخدام الادوات النقدية لتنشيط الاقتصاد الوطني.وقال العطار في بيان صحفي اليوم, إن” توفير الرصيد الاحتياطي القوي من النقد والذهب يساهمان في رفع رصيد البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة وتشجيع المستثمرين في أصدار الاعتمادات البنكية LC والحوالات المالية TRANSACTIONS والضمانات البنكية BG يؤدي […]

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