إيران توضح عدم وضع علم العراق في لقاء الحداد وظريف

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضحت ايران سبب عدم وضع علم العراق خلال لقاء وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووفد من مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد أمس في طهران.

وذكر بيان لمكتب الحداد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بخصوص ماجرى بالأمس الثلاثاء من مراسيم إستقبال وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية محمد جواد ظريف، كان في صالة الاستقبال علم جمهورية الإسلامية فقط دون العلم العراقي، حيث طالب رئيس الوفد بتوضيح الأمر من قبل السفارة العراقية في طهران ومخاطبة وزارة الخارجية الإيراني".وأضاف "تم الرد بشكل رسمي من الجانب الإيراني على استفسار الوفد وجاء التوضيح ان {البرتوكول المعمول به لدى الجمهورية الإسلامية في مراسيم الاستقبال وجود اعلم البلد مع النظراء فقط وليس مع الأعلى أو الأدنى، وبما أن اللقاء كان بين نائب رئيس مجلس النواب العراقي ووزير الخارجية الإيراني، عليه فإن العلم يكون للبلد المضيف فقط".ولفت بيان مكتب الحداد الى ان "العلم العراقي كان موجودا في اللقاءات الرسمية للوفد العراقي مع الجانب الإيراني".انتهى

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