التقاعد تتحدث عن منح امتيازات استثنائية لهذه الفئة

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اطلاق حملة لتوطين رواتب المتقاعدين في اغلب المصارف الحكومية والاهلية، مؤكدة منحهم امتيازات استثنائية.

وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية

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