المجلس الاعلى : تقاسم دوائر الدولة مشروعا تدميريا

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعرب المجلس الأعلى الاسلامي العراقي رفضه واستنكاره الشديد لما تشهده العملية السياسية من تقاسم لدوائر الدولة على اسس المحاصصة الحزبية المقيتة، المستنكرة حتى

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