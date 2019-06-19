2019/06/19 | 11:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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اعرب المجلس الأعلى الاسلامي العراقي رفضه واستنكاره الشديد لما تشهده العملية السياسية من تقاسم لدوائر الدولة على اسس المحاصصة الحزبية المقيتة، المستنكرة حتى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الاعلى : تقاسم دوائر الدولة مشروعا تدميريا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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