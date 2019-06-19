إيــران تــوســع دائــرة الــتــصــعــيــد الــمــتــدّرج

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سليم محمد الزعنون* خلال الفترة الأخيرة انتقلت ايران إلى استراتيجية التصعيد المتدّرج والتي تتضمن استهداف حلفاء واشنطن، والبنية النفطية التحتية لدول

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