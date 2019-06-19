التقاعد تبث البشرى للمتقاعدين الموطنة رواتبهم

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس هيئة التقاعد الوطنية، احمد عبد الجليل الساعدي، في تصريح صحفي، اطلع عليه موقع "الغدير"، ان" الهيئة بدأت حملة توطين رواتب المتقاعدين عبر البطاقات الالكترونية في أغلب المصارف الحكومية والاهلية".وأكد أن" البنك المركزي منح رخصا جديدة لمجموعة من المصارف الحكومية والاهلية لدى فتح المتقاعد حساب خاص به فانه يحصل على امتيازات عدة".وبين أن" الامتيازات تتضمن تخفيضات على البضائع الى جانب قروض مخفضة الفوائد".انتهى..م.م

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