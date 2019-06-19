2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ماتياس خلال الاجتماع مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حشمت الله فلاحت بيشة، ان" تطوير وتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية، يحظى بأهمية كبيرة لألمانيا".واوضح، ان" الاتفاق النووي باعتباره أهم آلية لعدم الانتشار النووي في العالم، له أهمية كبيرة، ومن مسؤولية جميع الأطراف بالحفاظ عليه".وتابع، ان" الإجراءات الإيجابية لإيران بالعمل بجميع التزاماتها، في الاتفاق النووي ، واضحة وشفافة، ونأمل أن تثمر جهود أوروبا بالحفاظ على الاتفاق، فيما حث إيران على التحلي بضبط النفس، وقال، أن الآلية الأوروبية تستغرق وقتا ، لكنها ستحقق النتائج المناسبة".من جانبه أشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إلى تاريخ العلاقات الودية بين البلدين، وقال أن تطوير العلاقات بين إيران وألمانيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، يخدم مصلحة الشعبين في البلدين".و أضاف حشمت الله، أن" ألمانيا لها دور بارز في الاتحاد الأوروبي، و لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ترحب وتدعم تطوير العلاقات الودية القائمة على الاحترام المتبادل مع ألمانيا".وأنتقد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، عجز الأطراف الأوروبية في تنفيذ الاتفاق النووي، و قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وفت بجميع التزاماتها بموجب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية البالغ عددها 15 تقريرا، لكن الأوروبيين لم يتخذوا أي اجراء فعلي، بعد نكث أمريكا ترامب لتعهداتها".وأشار فلاحت بيشة إلى أن" الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدافع عن المصالح الوطنية وإنجازات الثورة الإسلامية بكامل قوتها واستعدادها".انتهى..م.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا: الإجراءات الإيرانية بشأن التزاماتها بالاتفاق النووي واضحة وشفافة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا: الإجراءات الإيرانية بشأن التزاماتها بالاتفاق النووي واضحة وشفافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).