مسؤول ايراني: لن تكون هناك حرب بين امريكا وايران

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في ايران علي شمخاني يوم الاربعاء حدوث نزاع عسكري بين إيران وامريكا، مؤكدا أن واشنطن شنت حربا اقتصادية تهدف إلى ضرب الشعب الإيراني.

و قال شمخاني للصحفيين على هامش الاجتماع الدولي العاشر لمسؤولي الأمن في العالم في أوفا بروسيا، "لن تكون هناك حرب، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الاعلام ضد إيران، لأنه لا يوجد سبب لشن حرب، في حين ان اتهام دول أخرى أصبح ممارسة شائعة لمسؤولي الولايات المتحدة، وهم يحاولون بهذه الوسيلة الضغط على الدول الاخرى".

واضاف " نشهد اليوم حربا اقتصادية من جانب امريكا، تشنها سلطات واشنطن ضد الشعب الإيراني، هم يعتقدون أنهم سيركعون الشعب الإيراني بمثل هذه الأعمال، لكننا رأينا أن الشعب الإيراني وقف أمامهم".

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