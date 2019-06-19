2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت معاونية الامن الاسايش في "طق طق""، عن القاء القبض على عصابتين تتجار بالمخدرات.

وقالت معاونية "طق طق" التابعة لاسايش غرب اربيل في بيان انها القت القبض على عصابتين يتألف اعضاؤها من ستة افراد جميعهم من سكنة مدينة كركوك وضواحيها.

واضاف البيان ان افراد العصابتين كانوا يرمون نقل مواد مخدرة الى منطقة اخرى للمتاجرة بها.

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