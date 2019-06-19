أمانة بغداد ترفع تجاوزات على الارصفة والساحات العامة في الدورة

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، رفع تجاوزات على الارصفة والساحات العامة في الدورة.وقال المديرية في بيان صحفي، ان " امانة بغداد - بلدية الدورة مستمرة بازالة جميع التجاوزات عن الارصفة والشوارع والساحات العامة بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية بعد التنسيق مع القوى الامنية".

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