الغيابات تضرب النوارس قبل مواجهة الصناعات الكهربائية

2019/06/19 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواجه نادي الزوراء، مضيفه الصناعات الكهربائية، اليوم الاربعاء، على ملعب التاجي في إطار منافسات الجولة الـ13 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الزوراء انهي تحضيراته لمواجهة الصناعات الكهربائية، امس الثلاثاء، في الجولة الثالثة عشر لدوري الكرة الممتاز المرحلة الثانية […]

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