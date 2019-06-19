إصابة 3 أشخاص بسقوط صاروخ على شركة نفطية في البصرة

2019/06/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن إصابة 3 أشخاص بسقوط صاروخ على شركة الحفر في البصرة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "سكاي برس": ان "صاروخ من نوع كاتيوشا سقط على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما ادى الى اصابة ٣ اشخاص كحصيلة أولية".

وأعلنت الشر...

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