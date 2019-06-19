2019/06/19 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى هذه اللحظة لم يتقدم صاحب الحظ السعيد، ممن اشترى بطاقة اليانصيب الأوروبي “يورو مليونز” التي فازت بجائزة تبلغ قيمتها 123 مليون جنيه إسترليني يوم الثلاثاء الماضي.وحصلت بطاقة اليانصيب، والتي يبلغ ثمنها جنيهان ونصف، على ما قيمته 123,458,008 جنيه إسترليني – وهو ثالث أكبر قيمة للجائزة في تاريخ السحب، وهو ثالث أكبر قيمة للجائزة في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 123 مليون جنيه تنشد عن صاحبها المفقود في بريطانيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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