قيادة العمليات المشتركة تعلن اتخاذ اجراءات رادعة ضد مطلقي الصواريخ والقذائف

2019/06/19 | 11:54

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بغداد اليوم_ بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاربعاء (19 حزيران 2019)، اتخاذ اجراءات رادعة ضد مطلقي الصواريخ والقذائف.

وذكرت خلية الإعلام الامني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه " تنفيذا لما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة الصادر يوم 18 حزيران 2019 ، كلفت قيادة العمليات المشتركة ،جميع الاجهزة الاستخبارية، بجمع المعلومات وتشخيص الجهات التي تقف خلف إطلاق الصواريخ والقذائف على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في بغداد والمحافظات".

واضاف البيان أن "القوات الامنية ستتخذ الاجراءات الرادعة ضدها امنيا وقانونيا"، لافتا الى أن "القوات الامنية تؤكد بكل تشكيلاتها انها لن تسمح بالعبث بأمن العراق والتزاماته".

ولفت الى أنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ارباك الامن واشاعه الخوف والقلق وتنفيذ اجندة تتعارض مع مصالح العراق الوطنية ".

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء 19 حزيران 2019، بان قوة امنية طلبت من النائب السابق مشعان الجبوري اخلاء منزل بدعوى انه تابع للدولة في بغداد، فيما كشف عن التفاصيل الكاملة.

واوضح المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة مشتركة من

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني ، الاربعاء 19 حزيران 2019، بياناً اوضح تفاصيل الهجوم الصاروخي على مجمع الشركات النفطية الاجنبية في البصرة.

وقال الخلية في البيان انه تم " سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على شركة حفر الآبار النفطي

بغداد اليوم - البصرة

افاد مصدر في الشرطة ، الأربعاء 19 حزيران 2019 ، بسقوط صاروخ على شركة اكسون موبيل النفطية الأميركية في البصرة.

وأوضح المصدر أن " صاروخا نوع كاتيوشا اصاب مقرات العمليات والسكن في مقر شركة اكسون موبيل في البرجسية وتسبب با

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