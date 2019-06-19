عبد المهدي: زيارة أمير الكويت مهمة ليست للعراق فقط

2019/06/19 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئیس الوزراء العراقي عادل عبد المھدي، زیارة أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي من المقرر ان يجريها امير الكويت الى العراق هذا اليوم...

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