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النفط يرتفع وسط آمال اتفاق التجارة وتحفيز محتمل من المركزي الأوروبي


النفط يرتفع وسط آمال اتفاق التجارة وتحفيز محتمل من المركزي الأوروبي
2019/06/19 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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