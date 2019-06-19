2019/06/19 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OiYTrjB7MCI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة الرشيد بغداد ١٩ حزيران ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٦٠٥) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساحة الرشيد بغداد ١٩ حزيران ٢٠١٩ - ناس وناس - الحلقة ٦٠٥) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).