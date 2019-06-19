2019/06/19 | 11:57

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الامن

الأربعاء 19 يونيو 2019 | 11:43 صباحاً | عدد القراءات : 19

قيادة العمليات المشتركة تعلن اتخاذ اجراءات رادعة ضد مطلقي الصواريخ والقذائف

قيادة العمليات المشتركة تعلن اتخاذ اجراءات رادعة ضد مطلقي الصواريخ والقذائف

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