مجلس واسط يرسل وفدا الى بغداد لتسهيل صرف اموال المحافظة

2019/06/19 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مجلس محافظة واسط، الثلاثاء، عن ارساله وفدا إلى وزارة المالية لتسهيل صرف اموال المحافظة المخصصة من الموازنة اضافة الى التنسيق مع الوزارة في بغداد للاستحداثات المالية التي اقرت للمحافظة.وقال عضو المجلس غالب الرديني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس محافظة واسط اجل جلسته الاعتيادية الى الاسبوع المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وذلك […]

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