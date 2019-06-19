2019/06/19 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف النائب عن محافظة بغداد جواد حمدان، اليوم الاربعاء، عن قيام أمانة العاصمة بتحويل جميع المساحات الخضراء إلى مراكز ومولات تجارية، فيما بين ان أداء أمانة العاصمة لا يرتقي لمستوى المواطن البغدادي.وقال حمدان في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إنه “نرى ان اداء امانة بغداد في هذا الوقت والسنوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: أمانة بغداد حولت المساحات الخضراء الى مولات المركز الخبري الوطني.

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