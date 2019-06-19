الشهداء النيابية : صلاحيات مؤسسة الشهداء ضعيفة ونعمل إعادة عملها بدرجة وزير

2019/06/19 | 12:02

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بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية حسن الجنابي اليوم الاربعاء، أن صلاحيات مؤسسة الشهداء...

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