2019/06/19 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

كشف مكتب نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الأربعاء، سبب غياب العلم العراقي أثناء لقائه وزير...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكشف عن سبب غياب العلم العراقي خلال استقبال نائب رئيس البرلمان في طهران) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكشف عن سبب غياب العلم العراقي خلال استقبال نائب رئيس البرلمان في طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).