أول رئيس مدني لمصر.. من الحياة الى الوفاة

2019/06/19 | 12:02

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ويعد محمد مرسي الذي فاز في أول انتخابات رئاسية في مصر بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أول رئيس مدني في البلا...

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