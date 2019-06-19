2019/06/19 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن سنوات من النوم السيء قد تؤدي إلى تغيرات في موجات الدماغ، ويمكن للنظر في تلك التحولات في النشاط العصبي مساعدة الأطباء في تشخيص مرض ألزهايمر مبكرا.وفي الوقت الذي ما يزال فيه الغرض الدقيق للنوم لغزا محيرا للعلماء، إلا أن معظمهم يشتبه في أنه بمثابة تنظيف ليلي للدماغ (من بين وظائف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنماط النوم تقدم مفتاح التشخيص المبكر لمرض ألزهايمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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