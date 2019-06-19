2019/06/19 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاربعاء، تشغيل المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية “الكرابلة” بطاقة 1000 مكعب في الساعة.وبحسب بيان قال الجزائري، خلال حفل تدشين المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية”الكرابلة” وتلتقه وكالة صدى , إن “المشروع انطلق وبدأ التشغيل الفعلي بالتنسيق مع وزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة، وسيعالج ازمة شح المياه في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تدشن المرحلة الثانية من مشروع ماء الحسينية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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