2019/06/19 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع الأصول العالية المخاطر بفعل آمال التوصل إلى حل للنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك تصريحات البنك المركزي الأوروبي التي تميل للتيسير النقدي، بينما يترقب المستثمرون قرار الفدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1342.60 دولار للأونصة، كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1346.60 دولار للأونصة.

وقفزت أسواق الأسهم بعد أن قالت واشنطن إنها ستستأنف محادثات التجارة مع بكين في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون بأن يقتدي البنك المركزي الأمريكي بنظيره الأوروبي ويفتح الباب أمام تخفيضات لأسعار الفائدة في المستقبل خلال اجتماع السياسة النقدية.

وقال ترامب الثلاثاء إنه تحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ وإن فريقيهما سيستأنفان محادثات التجارة بعد توقف طويل بهدف الإعداد لاجتماع خلال قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكر اينس أن هناك ضبابية شديدة في السوق، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط والتصريحات التي تميل إلى التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يقدم الدعم للذهب.

وتركز جميع الأنظار حاليا على بيان الفدرالي الأميركي والذي يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.93 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 800.71 دولار للأونصة.

وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1491.80 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 مارس آذار عند 1496.50 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بفضل تفاؤل التجارة والتيسير الأوروبي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب ينخفض مع ارتفاع الأسهم بفضل تفاؤل التجارة والتيسير الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).