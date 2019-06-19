تراجع فائض ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو في نيسان

2019/06/19 | 12:04

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال البنك المركزي الأوروبي إن الفائض المعدل في ميزان المعاملات الجارية لمنطقة اليورو تراجع إلى 20.9 مليار يورو في أبريل نيسان، من 24.7 مليار يورو في الشهر السابق، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض الفائض التجاري.

ووفقا للأرقام غير المعدلة، تراجع الفائض إلى 19.2 مليار يورو من 35.1 مليار يورو قبل شهر، بحس1ب ما ذكره البنك المركزي الأوروبي في بيانه الشهري الدوري.

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