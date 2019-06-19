2019/06/19 | 12:04

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بمشاركة العراق..



انطلاق اعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي

انطلفقت اعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي بمشاركة وفد مجلس

النواب العراقي الذي يضم النائب ظافر العاني ونعيم العبودي واحمد

الجبوري ونبيل الطرفي.رئيس البرلمان العربي د.



مشعل السلمي شدد على التضامن العربي

ومواجهة التحديات والازمات التي تمر بها الدول العربية.

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