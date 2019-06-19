الزراعة تعلن تشكيل خلية عمل لمتابعة حرائق حقول الحنطة والشعير

2019/06/19 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن تشكيل خلية عمل لمتابعة الحرائق التي حصلت مؤخراً في حقول الحنطة والشعير في عدد من المحافظات .وذكر بيان للمكتب تلقت /المعلومة/، أن “المفتش العام في وزارة الزراعة لمياء داود كاظم وجهت بتشكيل خلية عمل من أقسام المكتب وفروعه لغرض الوقوف على أسباب حدوث الحرائق […]

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